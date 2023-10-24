Олимпийскую чемпионку Анфису Резцову похоронили на Троекуровском кладбище

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Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, выступавшую в лыжных гонках и биатлоне, похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

До этого состоялась церемония прощания. Ее посетили глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков, Светлана Ишмуратова и Ольга Зайцева.

О смерти Анфисы Резцовой стало известно 20 октября. Она ушла из жизни в возрасте 58 лет. Бывший муж спортсменки Леонид Резцов рассказал, что она умерла в реанимации, не приходя в сознание.

Также он добавил, что госпитализирована Резцова была 15 октября. С каким диагнозом она попала в медучреждение, он не уточнил.

Анфиса Резцова родилась в 1964 году. Кроме победы на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году, спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова