Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Фото: ТАСС/Спорт-Экспресс/Федор Успенский

На 59-м году жизни скончалась олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщил ее бывший муж Леонид Резцов, сообщает ТАСС.

"Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра – ни с реанимацией, ни с патологоанатомом мы не связывались", – рассказал он.

По словам бывшего супруга, спортсменка была госпитализирована 15 октября. С каким именно диагнозом Резцова попала в медучреждение, он не уточнил.

Анфиса Резцова родилась в 1964 году. Помимо победы на Олимпийских играх в Калгари в 1988 году, спортсменка трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам и дважды выигрывала Кубок мира по биатлону.

Продолжительное время Резцова сохраняла титул единственной в мире женщины – олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта.