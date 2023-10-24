24 октября, 15:02Экономика
Глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер в возрасте 66 лет
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Согласно предварительному заключению медиков, причиной стала острая сердечная недостаточность.
В компании отметили, что Некрасов почти 50 лет посвятил деятельности в нефтегазовой отрасли. Он прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного общества "Лукойл – Западная Сибирь", после чего работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента компании, председателя совета директоров.
Там также добавили, что в 2000 году Некрасову была присуждена ученая степень кандидата технических наук за его идеи в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли.
Он также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и ордена Почета.
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