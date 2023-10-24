Глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер в возрасте 66 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Согласно предварительному заключению медиков, причиной стала острая сердечная недостаточность.

В компании отметили, что Некрасов почти 50 лет посвятил деятельности в нефтегазовой отрасли. Он прошел путь от слесаря-ремонтника до генерального директора ключевого производственного общества "Лукойл – Западная Сибирь", после чего работал в должностях первого вице-президента компании, советника президента компании, председателя совета директоров.

Там также добавили, что в 2000 году Некрасову была присуждена ученая степень кандидата технических наук за его идеи в сфере обустройства месторождений, получивших развитие в масштабе всей нефтяной отрасли.

Он также был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени и ордена Почета.