27 октября, 11:02Спорт
Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов
Фото: ТАСС/Олег Галушко
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Он также является четырехкратным чемпионом мира по биатлону.
"Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.
Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Выступать на крупных биатлонных соревнованиях он начал только после службы в армии. В 1960-м на очередном чемпионате СССР он обошел Владимира Меланьина, чемпиона мира 1959 года. Победителем тогда стал Александр Привалов.
Уже на международной арене Маматов впервые показал свои силы в 1966 году. На тот момент спортсмену было 29 лет. Спустя пару месяцев в сборной он завоевал свое первое золото чемпионата мира.
Маматов был знаменосцем на открытии Игр-1968. Золото на Олимпиаде он завоевал в 1968 и 1972 годах.
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