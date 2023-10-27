Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Фото: ТАСС/Олег Галушко

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Он также является четырехкратным чемпионом мира по биатлону.

"Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года. Выступать на крупных биатлонных соревнованиях он начал только после службы в армии. В 1960-м на очередном чемпионате СССР он обошел Владимира Меланьина, чемпиона мира 1959 года. Победителем тогда стал Александр Привалов.

Уже на международной арене Маматов впервые показал свои силы в 1966 году. На тот момент спортсмену было 29 лет. Спустя пару месяцев в сборной он завоевал свое первое золото чемпионата мира.

Маматов был знаменосцем на открытии Игр-1968. Золото на Олимпиаде он завоевал в 1968 и 1972 годах.