Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:01

Город

Празднование Курбан-байрама состоится на площадках Московского региона 27 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Празднование Курбан-байрама пройдет в Московском регионе в среду, 27 мая. На основных площадках соберутся 350–400 тысяч жителей Москвы и Подмосковья, сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

По его словам, официальную дату празднования – 27 мая – назвали несколько стран, в частности Катар и Турция. В России эту дату тоже утвердили.

Аббясов подчеркнул, что празднования пройдут традиционно в четырех мечетях Москвы. Также сейчас совместно со столичным правительством обсуждаются дополнительные площадки. Основным местом станет Московская соборная мечеть, где с проповедью обратится главный муфтий, шейх Равиль Гайнутдин.

"Там, конечно, по количеству всегда многочисленно будет. Но в целом, если сравнить с праздником Ураза-байрам, это где-то около 170–180 тысяч, может, около 200 тысяч верующих мы ожидаем в Москве. Во всех мечетях Москвы", – рассказал Аббясов.

Однако это примерная статистика, ориентируясь на праздник Ураза-байрам, который состоялся два месяца назад, уточнил он.

Муфтий также отметил, что совместно с правительством Московской области готовится 40 площадок в различных городах региона. В ближайшее время должно пройти заседание, на котором вместе с правоохранительными органами будут окончательно определены основные площадки. Адреса позднее опубликуют на официальных сайтах.

"В основном верующие знают – это традиционно во всех наших мечетях Московской области и дополнительно там, где мечетей нет, нам выдают какую-то площадку, где наши верующие могут прийти и вместе помолиться", – заключил он.

Ранее верховный муфтий Талгат Таджуддин заявил, что мусульманам не следует совершать намазы в общественных местах, так как это может вызывать раздражение у окружающих людей. Он заявил, что молиться нужно, но это не должно быть "для показухи".

Читайте также


городрелигия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика