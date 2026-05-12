Правительство РФ утвердило премиальные за медали на Олимпиаде и Паралимпиаде

Утвержден размер денежных вознаграждений для победителей и призеров XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, прошедших в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем канале в MAX.

Кроме того, вознаграждение получат тренеры победителей и призеров, а также специалисты сборных команд. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

За золотую медаль будет выплачено 5 миллионов рублей, за серебряную – 3 миллиона, а за бронзовую – 2 миллиона. Награды начислят за каждую награду. Тренеры, готовившие спортсменов, получат такие же суммы.

Для специалистов штабов также предусмотрен фонд, однако размер выплаты каждому из них будет зависеть от количества медалей, завоеванных спортсменами.

Вместе с тем Олимпийский комитет России и частные спонсоры подготовили подарки для всех российских спортсменов – как призеров, так и участников Олимпийских и Паралимпийских игр.

На Олимпиаде в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте. На Паралимпиаде российские спортсмены взяли 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, войдя в тройку сильнейших команд.

Паралимпийцев Владимир Путин наградил орденами Дружбы. Также государственными наградами были отмечены их тренеры. В ходе церемонии президент назвал паралимпийцев героями, которые слагают историю отечественного спорта.

Филиппову же после олимпийской медали было решено присвоить звание заслуженного мастера спорта РФ. Ски-альпинизм был впервые представлен в программе ОИ, поэтому спортсмен вошел как один из первых олимпийцев в этом виде спорта.