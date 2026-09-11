Академик Онищенко объяснил сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в Таиланде

Вспышку COVID-19 диагностировали в Таиланде, утверждают СМИ. При этом среди заболевших есть и российские туристы. Насколько серьезна угроза, стоит ли менять планы на отдых и как защититься от инфекции, разбиралась Москва 24.

"Новые мутации в любой части мира"

Россияне стали жертвами новой волны COVID-19 в Таиланде. Заболевшие рассказали журналистам, что инфекция сопровождается выраженной мигренью, повышенной температурой и мышечной болью.

По словам туриста Ибрагима из Санкт-Петербурга, пять его знакомых заразились в период пребывания на Пхукете – популярном курорте среди соотечественников. По данным местных властей, он вошел в тройку наиболее неблагополучных регионов по распространению коронавирусной инфекции, уступив Бангкоку и провинции Чонбури. За последнюю неделю августа только в одной из больниц Пхукета насчитали 64 новых случая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Российская академия наук (РАН) включили коронавирус в число инфекций, которые в осенне-зимний сезон обеспечивают рост заболеваемости, заявил Москве 24 заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, ничего необычного в данном случае не происходит.

"В России тоже идет его циркуляция, причем с той же сезонностью, даже больше. Грипп в основном фиксируется в холодный период, а у коронавируса подъемы заболеваемости отмечаются и в конце весны – уже постпандемийные вспышки", – сказал он.





Геннадий Онищенко заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Единственное, что может заинтересовать с точки зрения истории с Таиландом, – медицинская часть: нормативная база, насколько отличается зарубежный штамм от того, что циркулирует у нас. Но когда была пандемия, появлялись новые мутации в любой части мира, буквально через некоторое время они завоевывали все Северное и Южное полушарие.

Ранее власти Китая одобрили к выводу на рынок первый национальный препарат против COVID-19, созданный с помощью искусственного интеллекта, – Mprosevir. По данным Университета Сиху, медикамент предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами заболевания.

"Никакой вспышки нет"

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что информации о вспышке заболеваемости или допрекомендаций от органов здравоохранения и других контрольно-надзорных ведомств не поступало.

"Вспышка – это четкий критерий, когда соответствующие службы присваивают тот или иной статус. На данный момент его нет, более того, страховые компании не фиксируют изменений по количеству обращений", – пояснил он Москве 24.

По словам эксперта, в структуре страховых случаев по всему миру лидируют простудные заболевания и ОРВИ. На втором месте – болезни желудочно‑кишечного тракта, на третьем – травмы, полученные при занятиях спортом. С учетом такой статистики говорить об особых эпидемиологических рисках с точки зрения COVID-19 не приходится, подчеркнул Горин.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Мы не видим переориентирования туристов на другие направления, такие запросы не поступают. Теоретически на зимовках это тоже никак не скажется в ближайшее время, так как никакой вспышки нет.

ОРВИ и коронавирусные заболевания присутствуют постоянно последние 6 лет, но, поскольку эпидемиологических рисков нет, это не отражается на туризме и планах поездок, резюмировал Горин.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также опровергли наличие вспышки в Таиланде. Представители организации охарактеризовали текущую обстановку как штатную, а корректировка показателей заболеваемости носит сезонный характер и обусловлена периодом дождей. При этом циркулирующий штамм патогена является изученным, а показатели смертности классифицируются как низкие.

Меры безопасности

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 дала ряд рекомендаций, как избежать заражения COVID-19 и другими респираторными заболеваниями.

"Главное – стараться избегать большого скопления людей. Стоит меньше ездить в транспорте, находиться в торговых центрах, на концертах и выставках", – сказала она.

Еще один важный момент – мытье рук. Вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, включая грипп и коронавирус, часто попадают в организм через грязные руки, добавила специалист.

"Больной закашлялся, прикрыл рот рукой, там остались вирусы со слюной. Потом он взялся за поручень в транспорте, ручку двери или прикоснулся к банкомату. Поэтому руки нужно мыть часто, подойдет любое мыло или дезинфицирующий гель, который многие привыкли носить с собой во время коронавирусных ограничений", – добавила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Маски также остаются хорошим средством профилактики: их нужно менять каждые два часа, а в случае промокания – еще чаще. Это касается транспорта и людных мест. Если человек простужен, ему маску носить обязательно, чтобы не заражать других, но лучше по возможности оставаться дома.

Для поддержания иммунитета важно высыпаться, так как недостаток ночного отдыха сильно ослабляет иммунитет. Также нужно правильно питаться, не забывая, что в рационе должен быть белок, плюс следует постараться справляться со стрессами, заключила Чернышова.

