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11 сентября, 15:50

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Академик Онищенко объяснил сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в Таиланде

Отпуск на грани срыва? Россияне пожаловались на рост COVID-19 в Таиланде

Вспышку COVID-19 диагностировали в Таиланде, утверждают СМИ. При этом среди заболевших есть и российские туристы. Насколько серьезна угроза, стоит ли менять планы на отдых и как защититься от инфекции, разбиралась Москва 24.

"Новые мутации в любой части мира"

Фото: 123RF.com/kingkarnmala

Россияне стали жертвами новой волны COVID-19 в Таиланде. Заболевшие рассказали журналистам, что инфекция сопровождается выраженной мигренью, повышенной температурой и мышечной болью.

По словам туриста Ибрагима из Санкт-Петербурга, пять его знакомых заразились в период пребывания на Пхукете – популярном курорте среди соотечественников. По данным местных властей, он вошел в тройку наиболее неблагополучных регионов по распространению коронавирусной инфекции, уступив Бангкоку и провинции Чонбури. За последнюю неделю августа только в одной из больниц Пхукета насчитали 64 новых случая.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Российская академия наук (РАН) включили коронавирус в число инфекций, которые в осенне-зимний сезон обеспечивают рост заболеваемости, заявил Москве 24 заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, ничего необычного в данном случае не происходит.

"В России тоже идет его циркуляция, причем с той же сезонностью, даже больше. Грипп в основном фиксируется в холодный период, а у коронавируса подъемы заболеваемости отмечаются и в конце весны – уже постпандемийные вспышки", – сказал он.

Единственное, что может заинтересовать с точки зрения истории с Таиландом, – медицинская часть: нормативная база, насколько отличается зарубежный штамм от того, что циркулирует у нас. Но когда была пандемия, появлялись новые мутации в любой части мира, буквально через некоторое время они завоевывали все Северное и Южное полушарие.
Геннадий Онищенко
заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Ранее власти Китая одобрили к выводу на рынок первый национальный препарат против COVID-19, созданный с помощью искусственного интеллекта, – Mprosevir. По данным Университета Сиху, медикамент предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами заболевания.

"Никакой вспышки нет"

Фото: 123RF.com/bignai

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что информации о вспышке заболеваемости или допрекомендаций от органов здравоохранения и других контрольно-надзорных ведомств не поступало.

"Вспышка – это четкий критерий, когда соответствующие службы присваивают тот или иной статус. На данный момент его нет, более того, страховые компании не фиксируют изменений по количеству обращений", – пояснил он Москве 24.

По словам эксперта, в структуре страховых случаев по всему миру лидируют простудные заболевания и ОРВИ. На втором месте – болезни желудочно‑кишечного тракта, на третьем – травмы, полученные при занятиях спортом. С учетом такой статистики говорить об особых эпидемиологических рисках с точки зрения COVID-19 не приходится, подчеркнул Горин.

Мы не видим переориентирования туристов на другие направления, такие запросы не поступают. Теоретически на зимовках это тоже никак не скажется в ближайшее время, так как никакой вспышки нет.
Дмитрий Горин
вице-президент РСТ

ОРВИ и коронавирусные заболевания присутствуют постоянно последние 6 лет, но, поскольку эпидемиологических рисков нет, это не отражается на туризме и планах поездок, резюмировал Горин.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также опровергли наличие вспышки в Таиланде. Представители организации охарактеризовали текущую обстановку как штатную, а корректировка показателей заболеваемости носит сезонный характер и обусловлена периодом дождей. При этом циркулирующий штамм патогена является изученным, а показатели смертности классифицируются как низкие.

Меры безопасности

Фото: 123RF.com/andranik2018

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 дала ряд рекомендаций, как избежать заражения COVID-19 и другими респираторными заболеваниями.

"Главное – стараться избегать большого скопления людей. Стоит меньше ездить в транспорте, находиться в торговых центрах, на концертах и выставках", – сказала она.

Еще один важный момент – мытье рук. Вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, включая грипп и коронавирус, часто попадают в организм через грязные руки, добавила специалист.

"Больной закашлялся, прикрыл рот рукой, там остались вирусы со слюной. Потом он взялся за поручень в транспорте, ручку двери или прикоснулся к банкомату. Поэтому руки нужно мыть часто, подойдет любое мыло или дезинфицирующий гель, который многие привыкли носить с собой во время коронавирусных ограничений", – добавила врач.

Маски также остаются хорошим средством профилактики: их нужно менять каждые два часа, а в случае промокания – еще чаще. Это касается транспорта и людных мест. Если человек простужен, ему маску носить обязательно, чтобы не заражать других, но лучше по возможности оставаться дома.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Для поддержания иммунитета важно высыпаться, так как недостаток ночного отдыха сильно ослабляет иммунитет. Также нужно правильно питаться, не забывая, что в рационе должен быть белок, плюс следует постараться справляться со стрессами, заключила Чернышова.

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