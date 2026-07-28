"Новости дня": капли для лечения глаукомы и катаракты начали выпускать в Москве

В Москве начали производить глазные капли для лечения глаукомы и катаракты. Одни препараты предназначены для снижения внутриглазного давления, другие способствуют восстановлению тканей глаза.

Производство разместили в технопарке "Мосмедпарк". После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать более 10 миллионов флаконов в год. Препараты будут поставлять в больницы и аптеки.

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