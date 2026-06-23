Энтомолог Каширский: столичный климат не спровоцирует нашествие саранчи на регион

Полчища саранчи атаковали южные регионы России, утверждают СМИ. Стоит ли ожидать нашествия насекомых на столицу, разбиралась Москва 24.

Без урожая?

Фото: телеграм-канал Shot

Юг России столкнулся с масштабным нашествием саранчи, сообщил телеграм-канал SHOT. Очевидцы рассказали журналистам, что передвигаться по улицам приходится буквально по ковру из насекомых.

Ситуация создает опасность для сельхозкультур. К примеру, в Калмыкии вредители уже оккупировали порядка 343 тысяч гектаров, а в шести районах власти объявили режим повышенной готовности. Специалисты проводят мероприятия по уничтожению личинок насекомых, для чего задействована в том числе авиация.

Кроме того, саранчу заметили в населенных пунктах Ростовской области. Один из пострадавших районов – Белокалитвинский, где уже атакован один гектар земли.

Однако в столичном регионе вредителей ждать не стоит: для центральной полосы России нашествия саранчи не характерны из-за погодных условий, рассказал Москве 24 энтомолог Александр Каширский.

"Им подходит степной засушливый климат: если летом будет совсем сухо, может, кто-то и долетит, но очень сомнительно. Плюс саранче нужны тропические ночи, когда температура в темное время суток не опускается ниже 20 градусов", – добавил эксперт.

Если климат изменится настолько, что станет подходить для таких насекомых, на территории столичного региона начнут вымирать леса и сменяться степями. Тогда это будет совсем другая природная зона. На юге Московской области кое-где встречаются степные растения, но это небольшие островки, уточнил Каширский.

Энтомолог пояснил, что обычно саранча живет одиночно и никакого вреда не приносит, может разве что поесть некоторое количество травы.





Александр Каширский энтомолог Стайными они становятся, когда очень тепло, их выводится много, и, контактируя друг с другом, у них срабатывает механизм возникновения стадной фазы. Тогда саранча начинает путешествовать, поедая все на своем пути.

Это свойственно регионам от степей и дальше на юг – Африка, Средняя Азия. Однако у саранчи в природе много врагов, и далеко не каждый раз у нее получается создать большую стаю, добавил Каширский.

Также он отметил, что в советские времена велся мониторинг ее численности: биологи выезжали в места обитания и проводили анализы, на основе которых давали прогнозы, можно ли опасаться насекомых в следующем году.

"Исходя из этого принимали меры: например, обрабатывали участки, где плодится саранча. Сейчас, на мой взгляд, особого мониторинга не ведется, поэтому нашествия часто случаются неожиданно. Но то, что стаи саранчи долетят до столичного региона, практически нереально", – заключил энтомолог.

"Специальная химия"

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Агроном Владимир Викулов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что саранча может находиться в степных условиях несколько лет, ведя незаметный подземный образ жизни. При идеальном для нее климате происходит переход в крылатую фазу, и начинается распространение.

"Дальше с ней сложно бороться, потому что она перелетает и может покрывать большие расстояния, особенно если теплая погода соответствует направлению ветра", – отметил эксперт.





Владимир Викулов агроном Поедает она практически все культуры. Но здесь много неизвестных: иногда ни одно растение не тронуто, а бывает, съедено все вплоть до коры. Меры борьбы в этом случае – только специальная химия.

Если неподалеку появилась саранча, свои поля можно обработать, но любое вещество подействует не сразу. Нужно как минимум несколько часов, чтобы препарат возымел эффект, предупредил специалист.

"Но как полетит конкретная стая, предсказать невозможно. Влияет множество факторов: направление ветра, погода, кормовая база, численность саранчи. Препараты для обработки используются не специфические, против лесогрызущих насекомых. Все зависит от возможностей конкретного хозяйства", – добавил Викулов.

По его мнению, можно обрабатывать свой сад или огород, но в условиях столичного региона большого смысла это не имеет. Свидетельства, что саранча наносила большой вред местным угодьям, есть разве что в летописях. За последние годы ничего подобного не фиксировалось, резюмировал агроном.

