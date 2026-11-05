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05 ноября, 11:37

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Роскачество: листовая зелень и брокколи быстрее теряют пользу при хранении

В Роскачестве объяснили, какие овощи быстрее теряют пользу к ноябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Содержание полезных веществ в некоторых овощах заметно сокращается еще до того, как продукты начинают портиться. В первую очередь это касается листовой зелени и отдельных видов капусты, сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

К продуктам с небольшим сроком сохранения питательных свойств специалисты отнесли шпинат, рукколу, листовой салат, брокколи и стручковую фасоль. Из-за интенсивных обменных процессов в них быстрее снижается концентрация отдельных витаминов, в частности витамина С. При этом внешне овощи могут оставаться свежими и привлекательными.

В ноябре эксперты советуют чаще включать в рацион культуры, приспособленные к длительному хранению. Среди них – белокочанная и краснокочанная капуста, морковь, свекла, тыква и репчатый лук. Даже спустя значительное время после сбора урожая эти продукты сохраняют пищевые волокна, витамины и минералы.

При выборе овощей важно учитывать не только их внешний вид, но и время, прошедшее с момента сбора, а также условия транспортировки. Чтобы замедлить потерю питательных веществ, продукты следует хранить при подходящей температуре, не допускать попадания прямых солнечных лучей и не оставлять листовую зелень надолго в тепле.

При этом в Роскачестве не рекомендуют ограничиваться только местными овощами. Специалисты подчеркнули, что страна происхождения продукта не должна быть определяющим фактором при покупке – гораздо важнее разнообразие рациона.

Ранее специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева посоветовала добавить в осенний рацион тыкву, брокколи и свеклу для поддержки организма в сезон инфекций. По ее словам, эти овощи содержат калий, витамин С, железо и фолиевую кислоту, а также помогают поддерживать иммунитет и работу внутренних органов. Эксперт отметила, что сезонные продукты обычно обходятся дешевле многих привозных аналогов.

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