В Москве задержали двух молодых людей, причастных к хищению 10 млн рублей у пенсионеров

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

В столице правоохранительные органы задержали двух молодых людей, причастных к хищению 10 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство внутренних дел (МВД) России.

В МВД рассказали, что 65-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ведомства по мониторингу финансовых операций. Злоумышленник оформил на имя пенсионерки кредиты и убедил ее отдать деньги курьеру. В итоге москвичка передала посыльному более 4 миллионов рублей.

Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Следствию удалось установить, что 18-летний парень вместе со своим приятелем помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров. До этого второй обвиняемый также украл у 85-летнего пенсионера 5,6 миллиона рублей. В отношении обоих возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее мошенники под видом правоохранительных органов украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ. При получении украденных денег был задержан молодой человек.