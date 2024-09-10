"Безопасный город": телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 1,5 млн руб

Телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 1,5 миллиона рублей. Аферисты по очереди звонили пожилой жительнице Химок и представлялись сотрудниками сотового оператора и Росфинмониторинга. В ходе разговора они уговаривали ее перезаключить договор услуг связи.

Когда женщина поверила им, к ней приехал курьер, с которым они обменялись кодовыми словами. После этого пенсионерка отдала ему деньги. Подробнее – в программе "Безопасный город".

