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10 сентября, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 1,5 млн руб

"Безопасный город": телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 1,5 млн руб

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Телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 1,5 миллиона рублей. Аферисты по очереди звонили пожилой жительнице Химок и представлялись сотрудниками сотового оператора и Росфинмониторинга. В ходе разговора они уговаривали ее перезаключить договор услуг связи.

Когда женщина поверила им, к ней приехал курьер, с которым они обменялись кодовыми словами. После этого пенсионерка отдала ему деньги. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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