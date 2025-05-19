"Московский патруль": в Москве пойман пособник аферистов, укравших у пенсионеров 2 млн руб

В Москве задержали вероятного помощника телефонных мошенников, который похитил у пенсионеров больше двух миллионов рублей. Его поймали во время общения с одной из жертв, когда он забирал у нее крупную сумму, которую до этого она сняла с банковского счета по указке аферистов.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что помощнику мошенников 47 лет и он уже судим. Выяснялось, что в этот раз, помимо 91-летней москвички, он обманул и 88-летнего пенсионера.Теперь его грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в программе "Московский патруль".