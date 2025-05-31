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31 мая, 08:00

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Нарколог Гончаров опроверг популярные мифы об отказе от курения

Набор веса и неврозы? Самые популярные мифы об отказе от курения

31 мая отмечается Всемирный день без табака, цель которого – привлечь внимание к негативному влиянию сигарет на здоровье. Вместе с экспертами разбираемся, какие самые популярные мифы об отказе от курения существуют и почему они не выдерживают никакой критики.

Миф 1: бросать курить резко нельзя

Фото: 123RF/merznatalia

Некоторые пользователи Сети убеждены, что, если прекратить курить в один момент, это может привести к различным недомоганиям. Однако это миф: отказ от курения не вызывает проблем со здоровьем, заявил в беседе с Москвой 24 клинический психолог Иван Алименко.

Организм легко адаптируется к резкому прекращению курения, происходит только улучшение здоровья.
Иван Алименко
клинический психолог

Он указал, что физическая зависимость от никотина проходит через три недели после полного отказа от сигарет. При этом психологическая потребность в курении может сохраняться до нескольких месяцев.

Миф 2: курение снимает стресс

Еще один популярный миф – сигарета помогает справиться с нервами, а отказ от курения приведет к тому, что человек не может справляться самостоятельно даже с небольшими психологическими трудностями.

Иван Алименко подчеркнул, что никотин не снижает в организме уровень серотонина. Это гормон, который помогает справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.

Миф 3: бросишь курить – наберешь вес

Фото: depositphotos/tomwang

Прибавить в весе возможно, только если у курильщика, кроме зависимости, уже есть проблемы с лишними килограммами или расстройство пищевого поведения. Об этом Москве 24 рассказал нарколог Олег Гончаров.

"Если человек бросит курить, он может какое-то время "заедать" образовавшийся дискомфорт. При этом, если он соблюдает элементарные принципы правильного питания и поддерживает достаточный уровень физической активности, проблем с весом не возникнет", – пояснил врач.

Миф 4: можно бросить курить с помощью вейпа

В Сети распространено мнение, что электронные сигареты не только менее вредны и не вызывают зависимости, но и помогают избавиться от привычки в целом. Однако Олег Гончаров предупредил, что жидкости для вейпов также содержат никотин.

"Плюс в организм попадает гораздо больше вредных веществ, так как испарители, ввиду их особенностей, люди курят чаще и больше", – объяснил нарколог.

Вейпы не только не избавляют от химической зависимости от никотина, но и усугубляют психологическую привычку. Потребность курить возникает чаще.
Олег Гончаров
нарколог

Кроме никотина, на организм пагубно влияют и химические элементы, входящие в состав жидкостей для заправки электронных сигарет, обратил внимание специалист.

Миф 5: небольшое количество сигарет в день приносит меньше вреда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никакого безопасного лимита в плане курения не существует, заявил Олег Гончаров.

Вред от употребления никотина растет по экспоненте: конечно, пять сигарет в сутки менее опасны, чем 50. Но минимальной, безопасной для организма дозировки не существует.
Олег Гончаров
нарколог

Также любая химическая зависимость склонна прогрессировать, и якобы "безопасная" дозировка со временем все равно увеличится – из-за стресса или под влиянием окружения. Поэтому эффективен только полный отказ от сигарет, нежели попытка употреблять никотин умеренно, заключил Гончаров.

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