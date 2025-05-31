Нарколог Гончаров опроверг популярные мифы об отказе от курения

31 мая отмечается Всемирный день без табака, цель которого – привлечь внимание к негативному влиянию сигарет на здоровье. Вместе с экспертами разбираемся, какие самые популярные мифы об отказе от курения существуют и почему они не выдерживают никакой критики.

Миф 1: бросать курить резко нельзя

Некоторые пользователи Сети убеждены, что, если прекратить курить в один момент, это может привести к различным недомоганиям. Однако это миф: отказ от курения не вызывает проблем со здоровьем, заявил в беседе с Москвой 24 клинический психолог Иван Алименко.





Иван Алименко клинический психолог Организм легко адаптируется к резкому прекращению курения, происходит только улучшение здоровья.

Он указал, что физическая зависимость от никотина проходит через три недели после полного отказа от сигарет. При этом психологическая потребность в курении может сохраняться до нескольких месяцев.

Миф 2: курение снимает стресс

Еще один популярный миф – сигарета помогает справиться с нервами, а отказ от курения приведет к тому, что человек не может справляться самостоятельно даже с небольшими психологическими трудностями.

Иван Алименко подчеркнул, что никотин не снижает в организме уровень серотонина. Это гормон, который помогает справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.

Миф 3: бросишь курить – наберешь вес

Прибавить в весе возможно, только если у курильщика, кроме зависимости, уже есть проблемы с лишними килограммами или расстройство пищевого поведения. Об этом Москве 24 рассказал нарколог Олег Гончаров.

"Если человек бросит курить, он может какое-то время "заедать" образовавшийся дискомфорт. При этом, если он соблюдает элементарные принципы правильного питания и поддерживает достаточный уровень физической активности, проблем с весом не возникнет", – пояснил врач.

Миф 4: можно бросить курить с помощью вейпа

В Сети распространено мнение, что электронные сигареты не только менее вредны и не вызывают зависимости, но и помогают избавиться от привычки в целом. Однако Олег Гончаров предупредил, что жидкости для вейпов также содержат никотин.

"Плюс в организм попадает гораздо больше вредных веществ, так как испарители, ввиду их особенностей, люди курят чаще и больше", – объяснил нарколог.





Олег Гончаров нарколог Вейпы не только не избавляют от химической зависимости от никотина, но и усугубляют психологическую привычку. Потребность курить возникает чаще.

Кроме никотина, на организм пагубно влияют и химические элементы, входящие в состав жидкостей для заправки электронных сигарет, обратил внимание специалист.

Миф 5: небольшое количество сигарет в день приносит меньше вреда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Никакого безопасного лимита в плане курения не существует, заявил Олег Гончаров.





Олег Гончаров нарколог Вред от употребления никотина растет по экспоненте: конечно, пять сигарет в сутки менее опасны, чем 50. Но минимальной, безопасной для организма дозировки не существует.

Также любая химическая зависимость склонна прогрессировать, и якобы "безопасная" дозировка со временем все равно увеличится – из-за стресса или под влиянием окружения. Поэтому эффективен только полный отказ от сигарет, нежели попытка употреблять никотин умеренно, заключил Гончаров.

