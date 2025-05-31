Нарколог Гончаров опроверг популярные мифы об отказе от курения

31 мая отмечается Всемирный день без табака, цель которого – привлечь внимание к негативному влиянию сигарет на здоровье. Вместе с экспертами разбираемся, какие самые популярные мифы об отказе от курения существуют и почему они не выдерживают никакой критики.
Миф 1: бросать курить резко нельзя
Некоторые пользователи Сети убеждены, что, если прекратить курить в один момент, это может привести к различным недомоганиям. Однако это миф: отказ от курения не вызывает проблем со здоровьем, заявил в беседе с Москвой 24 клинический психолог Иван Алименко.
Он указал, что физическая зависимость от никотина проходит через три недели после полного отказа от сигарет. При этом психологическая потребность в курении может сохраняться до нескольких месяцев.
Миф 2: курение снимает стресс
Еще один популярный миф – сигарета помогает справиться с нервами, а отказ от курения приведет к тому, что человек не может справляться самостоятельно даже с небольшими психологическими трудностями.
Иван Алименко подчеркнул, что никотин не снижает в организме уровень серотонина. Это гормон, который помогает справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.
Миф 3: бросишь курить – наберешь вес
Прибавить в весе возможно, только если у курильщика, кроме зависимости, уже есть проблемы с лишними килограммами или расстройство пищевого поведения. Об этом Москве 24 рассказал нарколог Олег Гончаров.
"Если человек бросит курить, он может какое-то время "заедать" образовавшийся дискомфорт. При этом, если он соблюдает элементарные принципы правильного питания и поддерживает достаточный уровень физической активности, проблем с весом не возникнет", – пояснил врач.
Миф 4: можно бросить курить с помощью вейпа
В Сети распространено мнение, что электронные сигареты не только менее вредны и не вызывают зависимости, но и помогают избавиться от привычки в целом. Однако Олег Гончаров предупредил, что жидкости для вейпов также содержат никотин.
"Плюс в организм попадает гораздо больше вредных веществ, так как испарители, ввиду их особенностей, люди курят чаще и больше", – объяснил нарколог.
Кроме никотина, на организм пагубно влияют и химические элементы, входящие в состав жидкостей для заправки электронных сигарет, обратил внимание специалист.
Миф 5: небольшое количество сигарет в день приносит меньше вреда
Никакого безопасного лимита в плане курения не существует, заявил Олег Гончаров.
Также любая химическая зависимость склонна прогрессировать, и якобы "безопасная" дозировка со временем все равно увеличится – из-за стресса или под влиянием окружения. Поэтому эффективен только полный отказ от сигарет, нежели попытка употреблять никотин умеренно, заключил Гончаров.