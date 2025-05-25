В Совфеде назвали провокацией осквернение флага России грузинским певцом

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал провокацией осквернение российского флага грузинским певцом Эрекле Гецадзе.

"Юридическую оценку будут давать правоохранители <...> А политическая оценка уже не требует юридической детализации. И эта политическая оценка для меня абсолютно очевидна – это провокация. Это провокация в расчете на то, чтобы поиграть на антироссийских настроениях", – приводит слова сенатора RT.

При этом Косачев выразил уверенность в том, что антироссийские настроения не являются определяющими для Грузии. По его словам, провокация Гецадзе могла быть направлена на срыв возможной нормализации российско-грузинских отношений.

Ранее сообщалось, что грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг на сцене фестиваля Tbilisi Open Air. Гецадзе выбросил триколор в урну, сделав вид, что помочился на него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранители России дадут правовую оценку "безобразному акту" Гецадзе. Она также заметила, что "флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял".

Вскоре председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.