Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения флага РФ в Грузии

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения российского флага во время музыкального фестиваля, проходящего в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг на сцене фестиваля Tbilisi Open Air. Гецадзе выбросил триколор в урну, сделав вид, что помочился на него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правоохранители России дадут правовую оценку "безобразному акту" Гецадзе. Она также заметила, что "флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял".

До этого Захарова сообщила, что Швеция получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство. Отмечалось, что в Стокгольме беспилотник, пролетев над территорией диппредставительства РФ, сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.