МИД: правоохранители дадут оценку действиям грузинского певца, осквернившего флаг РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правоохранители России дадут правовую оценку действиям грузинского певца Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале .

До этого сообщалось, что грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг на сцене фестиваля Tbilisi Open Air. Гецадзе выбросил триколор в урну, сделав вид, что помочился на него.

"Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял <...> Правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку", – подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова сообщила, что Швеция получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство. Отмечалось, что в Стокгольме беспилотник, пролетев над территорией диппредставительства РФ, сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

Дипломаты уточнили, что подобные нападения продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось к полиции и МИД Швеции, призывая пресечь атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипмиссий.

