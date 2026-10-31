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31 октября, 09:45

Транспорт

Аэропорт Жуковский впервые за шесть лет принял рейс из столицы Белоруссии

Аэропорт Жуковский впервые за шесть лет принял рейс из столицы Белоруссии

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Аэропорт Жуковский впервые за шесть лет принял рейс из столицы Белоруссии. Полетную программу прервали весной 2020 года из-за пандемии.

Теперь самолеты из Минска будут летать в Жуковский ежедневно, а дорога между столицами займет всего 1,5 часа. Маршрут будет удобен не только туристам, но и тем, кто летит в Москву по работе, навещает родных или использует город как пересадочный пункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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