Следствие изучает мотивы убийства отца сестрами Хачатурян

4 августа, 16:24
Следователи изучают мотивы убийства Михаила Хачатуряна
Следствие изучает мотивы и обстоятельства убийства Михаила Хачатуряна собственными дочерьми.
Часть родных убеждены, что сестер довел до крайности отец-тиран. Но другие говорят о сговоре трех девушек. Появилась новая улика - видео с камер наблюдения в сам момент преступления. Кроме того, новые подробности выяснились при осмотре родственниками места убийства.
Сразу после убийства соседи, подруги сестер и одноклассницы рассказали, что Михаил Хачатурян держал девочек в рабстве: постоянно избивал и почти не выпускал из квартиры. Без камер близкие подруги также говорили и о сексуальном насилии. По словам девочек, главной жертвой была средняя сестра Ангелина, мужчина якобы постоянно закрывался с ней в комнате.
Двоюродный брат девушек, слыша все эти обвинения, хватается за голову и защищает Михаила. Сестры, по его мнению, сами провоцировали отца: не убирались, вульгарно одевались, а в его отсутствии устраивали вечеринки. Даже пустил журналистов в квартиру, на само место преступления. Чтобы показать, повод для ссор и возможно рукопригладства был весомым.
Сейчас Ангелина, Крестина и Мария находятся под стражей. Девочки на удивление спокойны: едят, крепко спят и не жалуются на условия содержания. По их словам, изолятор или тюрьма – лучше, чем жизнь до этого преступления. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до 10.
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