По делу сестер Хачатурян назначены новые экспертизы

12:02
Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов
Следственный комитет РФ по указанию Генпрокуратуры назначил новые психолого-психиатрические экспертизы в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
По его словам, возвращая уголовное дело в СК, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отметил, что следствие неверно установило девушкам квалификацию. После этого Следственный комитет обжаловал возврат к ним дела, но глава Генпрокуратуры Юрий Чайка перед уходом из надзорного ведомства отказал в удовлетворении жалобы.
"Он согласился с прежним решением Гриня и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела, в том числе и тех, которые были получены после проведения первичных экспертиз", – цитирует адвоката ТАСС.
Накануне сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ обязала следствие переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону.
28 декабря сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей из трех сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. В декабре Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер, которых обвиняют в убийстве отца.
Сестер Хачатурян освободили от электронных браслетов
По данным следователей, Крестина и Ангелина могли осознавать свои действия в момент совершения убийства. Третьей сестре, Марии, предложили назначить принудительное лечение. Однако Генпрокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела и отказалась утверждать обвинительное заключение.
Тело Михаила Хачатуряна с многочисленными ранениями нашли летом 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочери признались в убийстве. По версии сестер, отец под действием наркотиков с ножом и напал на них – сестрам пришлось защищаться.
Согласно другой версии, убийство было спланировано заранее. Биологические экспертизы подтвердили, что отец подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.
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