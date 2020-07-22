Предварительное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян пройдет 28 июля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бутырский суд назначил на 28 июля предварительные слушания по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, Марии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В отношении Марии Хачатурян 28 июля в 16:00 в Бутырском суде также назначено предварительное слушание", – объявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Процедура будет проведена без СМИ и слушателей.

Также стало известно, что 31 июля состоится предварительное слушание по делу двух старших сестер Хачатурян.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору, за которое предусмотрено наказание по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян в квартире на Алтуфьевском шоссе напали на своего 57-летнего отца и нанесли множественные удары ножом и молотком. Девушки объяснили свой поступок тем, что мужчина неоднократно их истязал.

