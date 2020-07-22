Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд рассмотрит дело двух старших сестер Хачатурян 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей суда.

В этот день проведут предварительные слушания. Заседание будет проходить в закрытом режиме.

"На заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего разбирательства, в частности, рассмотрено ходатайство о суде присяжных", – сообщили в суде.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Им инкриминируют убийство группой лиц по предварительному сговору. На следующий день уголовные дела сестер поступили в суды для рассмотрения.

Крестина и Ангелина Хачатурян обвиняются в убийстве отца. Согласно данным следствия, они нанесли ему удары ножом и молотком, в результате которых мужчина скончался. Что касается младшей сестры Марии, то ее дело было зарегистрировано в Бутырском районном суде 14 июля.

Сообщалось, что мотивом для совершения преступления стала острая личная неприязнь к отцу со стороны сестер Хачатурян, что они сами и признали. Они подвергались физическому и сексуальному насилию с его стороны, что было подтверждено биологическими экспертизами.