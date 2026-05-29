В Китае неизвестные похитили популярного в соцсетях бордер-колли и съели его

В Китае неизвестные похитили популярную в социальных сетях бордер-колли по кличке Чутоу, а затем съели. Об этом сообщает Sohu.

Пес стал знаменитым благодаря блогу своего хозяина по фамилии Го. Об исчезновении Чутоу стало известно 11 мая – собака пропала, когда ненадолго осталась без присмотра.

После пропажи семья блогера обратилась в полицию и объявила вознаграждение за помощь в поисках. Позднее по камерам наблюдения удалось отследить мужчину и женщину, похитивших пса на скутере. Следствие продолжалось 2 недели, прежде чем был найден похититель. По его словам, он принял Чутоу за бродячую собаку и продал его перекупщику за 25 долларов. Тогда же выяснилось, что пса съели.

Хозяин Чутоу признался, что не смог совладать с чувствами, когда узнал, что случилось с питомцем. Сейчас полиция выясняет обстоятельства инцидента. Мужчина активно собирает бумаги, чтобы доказать не только рыночную стоимость собаки, но и то, насколько та была популярна в Сети.

Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет 67-летний мужчина, обвиняемый в краже и жестоком убийстве собаки. По версии следствия, 7 ноября 2025 года у гаражного кооператива на Флотской улице в ТиНАО он похитил бордер-колли по кличке Сима, вывез животное в безлюдное место и убил.

Ему предъявили обвинения по статьям о краже с причинением значительного ущерба и жестоком обращении с животным с применением садистских методов. Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд.