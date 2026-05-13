Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Гуцериева о снятии санкций

Суд ЕС удовлетворил иск бизнесмена Михаила Гуцериева о снятии санкций Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

В документе указано, что Совет ЕС, принимая решение о продлении ограничений в отношении Гуцериева, "допустил ошибку в оценке". В частности, суд решил, что Совет ЕС не смог доказать, что на момент продления санкций бизнесмен продолжал получать выгоду от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Кроме того, суд счел недоказанными утверждения о том, что Гуцериев сохранял в Белоруссии значимые бизнес-интересы в энергетическом и калийном секторах, а также продолжал поддерживать отношения с президентом. Часть доводов Совета была основана на событиях, произошедших несколько лет назад, и не подтверждала нынешние связи бизнесмена с властями страны. Суд также обязал Совет оплатить судебные издержки.

Гуцериев находится под санкциями Евросоюза с 2021 года – по утверждению Брюсселя, бизнесмен якобы получал выгоду от "режима Лукашенко и поддерживал его" через инвестиции и проекты в республике. В октябре 2025 года суд ЕС отменял санкционные акты 2024 года, указав на ошибки Совета ЕС при оценке ситуации.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза приступили к переговорам о 21-м пакете санкций в отношении России. Он будет включать ограничения против военно-промышленного комплекса (ВПК) и танкеров, которые могут перевозить российскую нефть. Сейчас ЕС собирает предложения стран-членов по содержанию нового пакета рестрикций.

