В Москве задержали организатора квеста, где пострадали шесть человек

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали 36-летнего организатора квеста, где пострадали четверо подростков и двое актеров. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, мужчина организовал квест в нежилом помещении на улице Новохохловской. Вечером 11 сентября, когда на квест пришли подростки, произошло возгорание материалов декораций из-за использования актером-аниматором газового баллона.

В результате термические ожоги получили четверо подростков 14 и 15 лет.

Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать на находящихся в клетке детей. Момент происшествия попал на видео. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

