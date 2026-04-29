29 апреля, 17:38

Волочкова рассказала об ухудшении самочувствия отца

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Состояние здоровья отца заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Юрия ухудшается с каждым днем, рассказала балерина в интервью РИА Новости.

"Он уже 19 лет не может поправиться после инсульта. Я недавно к нему ездила в Питер – и там уже все очень плохо", – призналась артистка.

Юрий Волочков является чемпионом СССР по настольному теннису 1983 года, мастером спорта СССР международного класса и тренером по легкой атлетике. Однако он долгое время страдает от последствий инсульта. В частности, у мужчины парализована правая сторона, он передвигается на инвалидной коляске.

Ранее Волочкова заявила, что обязана жизнью народному артисту России, певцу Николаю Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций.

Комментируя отношения с Басковым, Волочкова рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства. Артистка подчеркнула, что ощущает с Басковым неразрывную связь на протяжении всех 25 лет их общения.

