Россиян предупредили о летающих в воздухе дома фекальных шариках

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В домах россиян живут пылевые клещи, которые представляют серьезную опасность для аллергиков. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник института дезинфектологии ФБУН "ФНЦГ имени Эрисмана" Роспотребнадзора Юлия Лопатина в беседе с "Пятым каналом".

По ее словам, главный риск несут не сами клещи, а их экскременты – фекальные шарики, содержащие аллергены. Размер этих частиц настолько мал, что они легко поднимаются в воздух, особенно во время уборки.

"Когда мы пылесосим, если мы используем пылесос без хепафильтра, то эти шарики просто вылетают с обратной стороны пылесоса и поднимаются в воздух", – пояснила Лопатина.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, эксперт рекомендовала применять пылесосы с хепафильтром.

В свою очередь, лаборант Института экологии РУДН Варвара Машкова дополнила, что в ворсе ковров могут скапливаться сальмонеллы, которые приносят домашние животные, а также стафилококки. Эти бактерии способны вызывать кишечные заболевания и отравления.

Еще одну опасность несут установленные в доме кондиционеры. Устройства не вызывают аллергию напрямую, но создают условия для размножения бактерий, плесени и грибков, особенно при редкой чистке.

В частности, в пыли могут появиться пылевые клещи, вызывающие круглогодичную аллергию. Чтобы минимизировать реакцию организма, специалисты рекомендовали чистить фильтры кондиционера каждые 2–4 недели.