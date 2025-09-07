Microsoft сообщила о повреждении международных кабелей в Красном море

Фото: depositphotos/wolterke

Американская компания Microsoft сообщила, что несколько ее подводных международных кабелей были оборваны в Красном море в субботу, 6 сентября.

В компании добавили, что произошедшее может повлиять на работу облачного сервиса Microsoft Azure. Трафик, который идет через Ближний Восток из Азии в Европу и обратно, может работать с задержками.

В Microsoft подчеркнули, что восстановление кабелей может занять какое-то время. При этом как именно были повреждены коммуникации, в компании не уточнили.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения Microsoft Corporation, о своем банкротстве. Заявление поступило в суд 24 июля и к рассмотрению еще не принято.