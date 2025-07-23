Bloomberg: хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

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Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США подверглось атаке хакеров, сообщает RT со ссылкой на публикацию Bloomberg.

По данным журналистов, американское агентство, которое ответственно за содержание и проектирование ядерного арсенала, попало в число пострадавших от взлома системы управления документами SharePoint. При этом преступники, отмечают в СМИ, не смогли получить доступ к секретной информации.

Об атаке на ведомства и фирмы Соединенных Штатов стало известно 21 июля. Уточнялось, что хакеры нашли уязвимость в SharePoint компании Microsoft и использовали для атаки крупную брешь в серверном программном обеспечении.

До этого эксперты выяснили, что киберпреступники все чаще стали проводить атаки в ночное время суток, надеясь оставаться незамеченными. Всего с декабря прошлого года ночным кибератакам подверглись сотни корпоративных пользователей из России.

