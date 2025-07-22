Новосибирский хакер взломал свыше 70 веб-камер российских компаний

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Житель Новосибирска подозревается во взломе свыше 70 веб-камер российских компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Новосибирской области.

Сотрудники российской спецслужбы считают, что молодой человек 2004 года рождения в период с 2023 по 2025 год получал доступ к информационным ресурсам при помощи вредоносного программного обеспечения.

По данным фактам в Новосибирске возбудили четыре уголовных дела по статье 273 УК РФ "Создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения", по которой фигуранту грозит до 4 лет ограничения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.

"Устанавливаются возможные другие эпизоды противоправной деятельности молодого человека", – говорится в сообщении.

Ранее хакеры атаковали американские ведомства и фирмы из-за уязвимости в программе SharePoint компании Microsoft. По данным СМИ, преступники использовали брешь в серверном программном обеспечении. После инцидента расследование уязвимости серверов SharePoint начали в Канаде и Австралии.

