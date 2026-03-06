Багиян и Бугаев станут знаменосцами сборной России на Паралимпиаде в Италии

Церемония открытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 марта. Россияне предстанут на соревнованиях с флагом и гимном впервые за 12 лет, что вызвало буквально истерику в ряде европейских стран. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Единая паралимпийская семья"
Россия на Паралимпиаде в Италии будет представлена с национальным флагом и гимном впервые с 2014 года. Международный паралимпийский комитет (МПК) снял санкции и восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) по итогам голосования на Генеральной ассамблее, которая состоялась в Сеуле в сентябре 2025-го. По той же схеме восстановлены в правах и представители Белоруссии.
Более того, в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится полноценное возвращение россиян еще и в том смысле, что в Пекине в 2022 году спортсменов отстранили от участия буквально за сутки до начала Паралимпиады. Теперь же приглашения в Италию получили шесть российских атлетов в трех видах: парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, парагорнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Багиян и Бугаев станут знаменосцами российской команды на церемонии открытия, которая состоится 6 марта в Вероне.
Ранее в ПКР рассказали журналистам, что на экипировке сборной есть герб и название страны, а выполнена она в цветах национального флага РФ. По словам главы комитета Павла Рожкова, никакого негатива к россиянам среди спортсменов в Италии нет.
"Впервые здесь есть отдельные здания, где размещены офисы руководителей шеф-миссий. Идешь как в большом госучреждении. Слева от нас китайцы, рядом австралийцы. У всех двери открытые, все здороваются, зовут к себе показать, как обустроили свой офис", – рассказал Рожков журналистам.
По его словам, проблем с визами у участников тоже нет: все члены делегации прибыли в Италию и получили аккредитации. Бороться российские спортсмены будут за 18 комплектов наград, однако Рожков подчеркнул, что ПКР, как и ранее, не ставит участникам медальные задачи.
"По моральным и другим основаниям традиция совершенно справедлива. Всегда мы нашим спортсменам говорим, чтобы они достойно выступили, достойно представляли нашу страну. Чтобы были красиво одеты, красиво говорили, интервью давали и очень были доброжелательны со всеми членами других стран, других делегаций. Это, наверное, самое главное, а результаты сами по себе придут", – сказал Рожков.
Всего же в Италию должны приехать примерно 665 спортсменов из более чем 50 государств, которые поборются за 79 комплектов наград. Однако в день церемонии открытия стало известно, что сборная Ирана решила отказаться от соревнований из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Всего в рамках Паралимпиады шесть видов спорта: кроме тех, где участвуют россияне, это керлинг на колясках, хоккей на санях и биатлон. Соревнования будут разделены в зависимости от групп инвалидности спортсменов, а продлятся они до 15 марта.
Европа в шоке
Участие россиян с флагом и гимном вызвало истерику в ряде западных стран и их союзников. В частности, Паралимпиаду решила "частично" бойкотировать Украина.
"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", – заявил в соцсетях министр спорта Украины Матвей Бедный.
Также, по его словам, украинцы проигнорируют церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады. На возмущения представителей Украины касаемо присутствия россиян глава ПКР Павел Рожков ответил достойно.
При этом Украина столкнулась с ограничениями со стороны устроителей соревнований: атлетам не разрешили использовать парадную форму, так как организаторы увидели в этом политический подтекст. Дело в том, что на ней была нарисована "правильная", по мнению Киева, карта страны. Пришлось экстренно шить новую.
"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", – объяснил украинским СМИ глава Паралимпийского комитета страны Валерий Сушкевич.
Кроме того, ряд стран решили пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Среди них в том числе представители Прибалтики, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Великобритании, Канады и Германии. Правда, последние, по словам директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейга Спенса, отказались от участия из-за раннего начала соревнований на следующий день.
В то же время представители Франции в лице главы паралимпийского и спортивного комитета страны Мари-Амели Ле Фюр заявили, что бойкотировать мероприятие не собираются. Однако позднее министр спорта страны Марина Феррари рассказала о присоединении республики к бойкоту.
"Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией (МПК), которая была утверждена", – сказала Феррари журналистам, добавив, что решение касается и церемонии закрытия Паралимпиады в Италии.
Кроме того, польская телекомпания TVP приняла решение прерывать трансляции, когда в эфире будут появляться представители РФ и Белоруссии. Вместо этого будут выводить на экран текст с поддержкой Украины.
Однако глава МПК Эндрю Парсонс неоднократно заявлял, что вердикт по России и Белоруссии останется в силе при любых обстоятельствах.
Кроме того, глава ПКР Павел Рожков рассказал, что Парсонс путем рассылки специального релиза лично просил делегации не смешивать спорт и политику.
Прокомментировал бойкот ряда стран и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что из ситуации пытаются сделать шоу.
"Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию. Из всего это делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские стороны просто пляшут под дуду Украины", – сказал министр.
В то же время радикальные настроения были и в стране, которая принимает соревнования. В частности, глава МИД Италии Антонию Таяни призывал отказывать в визах сопровождающим российских и белорусских спортсменов.
"Даже если там инвалиды", – говорилось в статье газеты Repubblica.
При этом Таяни, а также министр спорта и по делам молодежи Италии Андреа Абоди в совместном заявлении официально выступили против участия представителей РФ и Белоруссии в Играх. В посольстве России в стране назвали подобные заявления оскорбительными и требующими всеобщего осуждения.
Кроме того, в Паралимпийском комитете Италии хоть и не призывали отстранить россиян и белорусов, но выступили за лишение их флага и гимна.
На фоне истерики европейцев в совершенно противоположном ключе выступил спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, сообщила газета New York Times.
Кроме того, председатель Паралимпийского комитета Румынии Эдуард Новак в беседе с журналистами опроверг высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Бухарест тоже присоединился к бойкоту церемонии открытия.
"Не знаю, откуда взялась эта информация. Я не понимаю, когда министр иностранных дел другой страны говорит от имени Румынии", – передало слова Новака агентство Agerpres.
При этом сами россияне все же столкнулись в Италии с некоторыми трудностями. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала РИА Новости, что, как и в случае с Олимпиадой, спортсменам из РФ не выдают подарочные смартфоны от южнокорейского спонсора соревнований из-за санкций. Однако, по ее словам, "не за ними россияне и приехали".