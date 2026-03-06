Багиян и Бугаев станут знаменосцами сборной России на Паралимпиаде в Италии

Церемония открытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится 6 марта. Россияне предстанут на соревнованиях с флагом и гимном впервые за 12 лет, что вызвало буквально истерику в ряде европейских стран. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Единая паралимпийская семья"

Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Россия на Паралимпиаде в Италии будет представлена с национальным флагом и гимном впервые с 2014 года. Международный паралимпийский комитет (МПК) снял санкции и восстановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) по итогам голосования на Генеральной ассамблее, которая состоялась в Сеуле в сентябре 2025-го. По той же схеме восстановлены в правах и представители Белоруссии.

Более того, в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоится полноценное возвращение россиян еще и в том смысле, что в Пекине в 2022 году спортсменов отстранили от участия буквально за сутки до начала Паралимпиады. Теперь же приглашения в Италию получили шесть российских атлетов в трех видах: парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, парагорнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. Багиян и Бугаев станут знаменосцами российской команды на церемонии открытия, которая состоится 6 марта в Вероне.

Ранее в ПКР рассказали журналистам, что на экипировке сборной есть герб и название страны, а выполнена она в цветах национального флага РФ. По словам главы комитета Павла Рожкова, никакого негатива к россиянам среди спортсменов в Италии нет.





Павел Рожков глава ПКР Все ведут себя как единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются. Наши спортсмены высокообразованные, все хорошо говорят на английском.

"Впервые здесь есть отдельные здания, где размещены офисы руководителей шеф-миссий. Идешь как в большом госучреждении. Слева от нас китайцы, рядом австралийцы. У всех двери открытые, все здороваются, зовут к себе показать, как обустроили свой офис", – рассказал Рожков журналистам.

По его словам, проблем с визами у участников тоже нет: все члены делегации прибыли в Италию и получили аккредитации. Бороться российские спортсмены будут за 18 комплектов наград, однако Рожков подчеркнул, что ПКР, как и ранее, не ставит участникам медальные задачи.

"По моральным и другим основаниям традиция совершенно справедлива. Всегда мы нашим спортсменам говорим, чтобы они достойно выступили, достойно представляли нашу страну. Чтобы были красиво одеты, красиво говорили, интервью давали и очень были доброжелательны со всеми членами других стран, других делегаций. Это, наверное, самое главное, а результаты сами по себе придут", – сказал Рожков.

Всего же в Италию должны приехать примерно 665 спортсменов из более чем 50 государств, которые поборются за 79 комплектов наград. Однако в день церемонии открытия стало известно, что сборная Ирана решила отказаться от соревнований из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Всего в рамках Паралимпиады шесть видов спорта: кроме тех, где участвуют россияне, это керлинг на колясках, хоккей на санях и биатлон. Соревнования будут разделены в зависимости от групп инвалидности спортсменов, а продлятся они до 15 марта.

Европа в шоке

Фото: legion-media.com/Bildbyran/Sipa USA/MAXIM THORE

Участие россиян с флагом и гимном вызвало истерику в ряде западных стран и их союзников. В частности, Паралимпиаду решила "частично" бойкотировать Украина.

"В ответ на возмутительное решение организаторов Паралимпийских игр допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры", – заявил в соцсетях министр спорта Украины Матвей Бедный.

Также, по его словам, украинцы проигнорируют церемонию открытия и другие официальные мероприятия Паралимпиады. На возмущения представителей Украины касаемо присутствия россиян глава ПКР Павел Рожков ответил достойно.





Павел Рожков глава ПКР Что касается украинских спортсменов и делегации, мы с пониманием относимся к установкам, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совершенно другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, нашим братьям по спорту.

При этом Украина столкнулась с ограничениями со стороны устроителей соревнований: атлетам не разрешили использовать парадную форму, так как организаторы увидели в этом политический подтекст. Дело в том, что на ней была нарисована "правильная", по мнению Киева, карта страны. Пришлось экстренно шить новую.

"Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет – так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме", – объяснил украинским СМИ глава Паралимпийского комитета страны Валерий Сушкевич.

Кроме того, ряд стран решили пропустить церемонию открытия Паралимпиады в Италии. Среди них в том числе представители Прибалтики, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Великобритании, Канады и Германии. Правда, последние, по словам директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейга Спенса, отказались от участия из-за раннего начала соревнований на следующий день.

В то же время представители Франции в лице главы паралимпийского и спортивного комитета страны Мари-Амели Ле Фюр заявили, что бойкотировать мероприятие не собираются. Однако позднее министр спорта страны Марина Феррари рассказала о присоединении республики к бойкоту.

"Таким образом мы выражаем наше несогласие с позицией (МПК), которая была утверждена", – сказала Феррари журналистам, добавив, что решение касается и церемонии закрытия Паралимпиады в Италии.

Кроме того, польская телекомпания TVP приняла решение прерывать трансляции, когда в эфире будут появляться представители РФ и Белоруссии. Вместо этого будут выводить на экран текст с поддержкой Украины.

Однако глава МПК Эндрю Парсонс неоднократно заявлял, что вердикт по России и Белоруссии останется в силе при любых обстоятельствах.





Эндрю Парсонс глава МПК Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично.

Кроме того, глава ПКР Павел Рожков рассказал, что Парсонс путем рассылки специального релиза лично просил делегации не смешивать спорт и политику.

Прокомментировал бойкот ряда стран и министр спорта РФ Михаил Дегтярев. В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что из ситуации пытаются сделать шоу.

"Кто-то говорит, что чиновники из той или иной страны не придут на церемонию открытия. Кто-то говорит, что они будут задействованы в других городах Италии, готовятся к соревнованиям. Третьи по графику еще не прибудут в Италию. Из всего это делается какое-то шоу. Получается, что некоторые европейские стороны просто пляшут под дуду Украины", – сказал министр.

В то же время радикальные настроения были и в стране, которая принимает соревнования. В частности, глава МИД Италии Антонию Таяни призывал отказывать в визах сопровождающим российских и белорусских спортсменов.

"Даже если там инвалиды", – говорилось в статье газеты Repubblica.

При этом Таяни, а также министр спорта и по делам молодежи Италии Андреа Абоди в совместном заявлении официально выступили против участия представителей РФ и Белоруссии в Играх. В посольстве России в стране назвали подобные заявления оскорбительными и требующими всеобщего осуждения.

Кроме того, в Паралимпийском комитете Италии хоть и не призывали отстранить россиян и белорусов, но выступили за лишение их флага и гимна.

На фоне истерики европейцев в совершенно противоположном ключе выступил спецпосланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли, сообщила газета New York Times.





Паоло Замполли спецпосланник президента США по глобальному партнерству Я думаю, спорт для всех.

Кроме того, председатель Паралимпийского комитета Румынии Эдуард Новак в беседе с журналистами опроверг высказывание главы МИД Украины Андрея Сибиги, что Бухарест тоже присоединился к бойкоту церемонии открытия.

"Не знаю, откуда взялась эта информация. Я не понимаю, когда министр иностранных дел другой страны говорит от имени Румынии", – передало слова Новака агентство Agerpres.

При этом сами россияне все же столкнулись в Италии с некоторыми трудностями. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала РИА Новости, что, как и в случае с Олимпиадой, спортсменам из РФ не выдают подарочные смартфоны от южнокорейского спонсора соревнований из-за санкций. Однако, по ее словам, "не за ними россияне и приехали".