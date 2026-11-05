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05 ноября, 11:16

Наука

На Марсе нашли признаки действующего вулканизма

Фото: depositphotos/sabinoparente

Российские ученые обнаружили возможные признаки действующей вулканической активности на Марсе по данным спектрометра ACS. Об этом сообщили в пресс-службе Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В атмосфере Марса прибор зафиксировал хлороводород (HCl) – один из вулканических газов. Результаты исследования возможного источника газа у горы Альба в северном полушарии Марса опубликованы в журнале Science Advances.

Вулканы на Марсе действовали от трех миллиардов до нескольких десятков миллионов лет назад. Сейчас хорошо заметных признаков вулканизма на поверхности нет. О нем может свидетельствовать в том числе хлороводород.

Наблюдения в течение нескольких марсианских лет показали, что содержание HCl сильно зависит от сезона. Газ появляется в основном весной и летом в Южном полушарии, когда Марс подходит ближе всего к Солнцу. Однако в районе горы Альба в Северном полушарии, где находится один из щитовых вулканов, HCl фиксировали в противоположный сезон.

Научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Александр Трохимовский назвал это необычным: наблюдения выглядели так, будто на Марсе продолжает действовать постоянный источник хлороводорода.

Ученые рассмотрели несколько возможных механизмов появления газа и пришли к выводу, что, скорее всего, он просачивается из разломов над магматическими резервуарами. Относительно новые такие расщелины обнаружили на фотографиях района, полученных камерами CaSSIS на аппарате TGO.

Вероятно, HCl попадает в атмосферу не напрямую из магмы, а через "буферную зону" – слой вечной мерзлоты. Зимой лед в грунте удерживает молекулы, а с началом весны грунт прогревается и выпускает газ в атмосферу.

Ранее группа американских ученых нашла за Плутоном ледяной объект диаметром до 1,5 тысячи километров. Он вращается вокруг Солнца на расстоянии в 46 раз большем, чем Земля. Небесное тело получило обозначение 2026 ED138. Объект может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой Солнечной системы.

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