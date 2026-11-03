Ученые нашли новую карликовую планету дальше Плутона

Ученые обнаружили за орбитой Плутона новую карликовую планету. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С карликовыми планетами довольно много путаницы: обычно мало кто понимает, что они собой представляют. Но на самом деле вот уже 20 лет существует четкое определение, которое в упрощенном виде выглядит так: карликовая планета вращается вокруг Солнца, она шарообразная и окружена мусором. Если с околосолнечной орбитой все более-менее понятно, то два других пункта требуют пояснения.

Форма любого космического объекта напрямую зависит от его массы – чем она меньше, тем слабее собственная гравитация и тем меньше шансов на то, что все это вещество соберется в шарик, а не останется бесформенной глыбой. Если массы хватает на шарообразную форму – значит, тело может называться карликовой планетой. Но если объект чрезмерно массивен, то он начинает притягивать к себе и другие мелкие тела, очищая тем самым пространство вокруг – и тогда его считают полноценной планетой. Именно из-за этого в 2006 году из "реестра планет" вылетел Плутон: вокруг него нашли столько разного мусора, сколько настоящей планете иметь просто неприлично.



Итак, карликовая планета должна вписываться в довольно узкие рамки: быть шариком, но не слишком большим (и не являться при этом чьим-нибудь спутником, конечно же). И вот буквально на днях астрономы объявили, что с помощью чилийского телескопа обсерватории имени Веры Рубин обнаружили ледяное тело, вращающееся за орбитой Плутона, которое неплохо умещается в это определение. Объект 2026 ED138 имеет диаметр от 600 до 1 500 километров и находится примерно в 46 раз дальше от Солнца, чем Земля (для сравнения: Плутон находится примерно в 40 астрономических единицах от Солнца).

Стоит напомнить, что астрономические открытия чаще всего не совершаются в реальном времени – астрономы не сидят часами у телескопов и не вскакивают с рабочих мест с криком "Эврика!", когда замечают новое небесное тело. На самом деле астрономические приборы работают в автоматическом режиме, постоянно сохраняя полученные данные. Затем компьютеры изучают их, находя аномалии, но на это требуется довольно много времени. В случае с 2026 ED138 на это ушло несколько месяцев: орбита нового небесного тела была вычислена после обработки нескольких снимков, сделанных в период с 4 марта по 11 июля 2026 года.



Фото: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory

К сожалению, однократного (путь и достаточно длительного) наблюдения объекта недостаточно для его официального признания. Чтобы 2026 ED138 официально занесли во все каталоги, потребуется еще несколько месяцев наблюдений, и лучше, если они будут сделаны какими-нибудь другими телескопами (разумеется, если хватит их разрешающей способности). И вот только тогда объект с кодом вместо имени сможет занять место в пантеоне карликовых планет. Кстати, их не так много – на сегодняшний день в списке всего пять названий: Плутон, Эрида, Хаумеа, Макемаке и Церера. Первые четыре – это так называемые транснептуновые объекты, болтающиеся на задворках Солнечной системы, а последняя, Церера, расположена в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Сейчас исследователи продолжают наблюдение за 2026 ED138, чтобы окончательно убедиться в его существовании, точно измерить его массу и размер, а также параметры орбиты. И лишь когда все эти данные будут получены, космическому, телу дадут нормальное название, а не сочетание букв и цифр. Между прочим, для этого тоже есть строгая номенклатура: карликовым планетам дают имена богов или мифологических существ, причем если раньше это был только греко-римский пантеон, то сегодня используются имена из самых разных культур. Например, Макемаке – это полинезийское божество, а Хаумеа – гавайская богиня плодородия. Так что новую карликовую планету вполне могут назвать, например, Перун, Велес или Ярило.

Хотя…

