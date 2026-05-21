21 мая, 11:59

Общество

Условный срок для криминальных авторитетов признали недопустимым в России

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Пленум Верховного суда России дал указание судам не применять мягкое наказание к криминальным авторитетам. В том числе он выступил против назначения им условных сроков, сообщило РИА Новости.

"Судам следует принимать во внимание, что в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 4 статьи 210 и (или) статьей 210.1 УК РФ, в силу части 3 статьи 64 УК РФ положения части 1 данной статьи не применяются. Также, согласно пункту "а.1" части 1 статьи 73 УК РФ, исключается возможность назначения ему условного осуждения", – сказано в постановлении пленума.

В частности, в статье 210 УК говорится об организации преступного сообщества или участия в нем. В документе Верховного суда отмечена роль криминального авторитета и дано его подробное описание. Такой человек занимает высшее положение в преступной иерархии, является лидером и авторитетом в преступном сообществе или связанной с преступной деятельностью среде.

Он использует свое большое влияние на организованные группы и участников. Также о высоком положении в таком сообществе может говорить наличие связей с террористическими или экстремистскими организациями, наличие коррупционных связей.

Кроме того, криминальный авторитет может заниматься разрешением споров, определять, изменять или исключать участников преступной группировки. Он может устанавливать и контролировать правила в этой среде, принимать решение о наказании в случае их нарушения.

Ранее Верховный суд решил привлечь к ответственности судью в отставке, который матерился в общественном месте. Речь идет об Александре Супруне. Также мужчина пытался устроить драку.

