Правительство Москвы утвердило перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым с 2026 года будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

В перечень на следующий год вошли 42 тысячи объектов офисной и торговой недвижимости, а также помещений и зданий бытового обслуживания и общепита. Их общая площадь составила 100 миллионов квадратных метров.

Багреева отметила, что критерии включения в перечень остались такими же, как раньше. А его расширение связано с выявлением зданий и помещений с осуществляющейся в них торгово-офисной деятельностью и с системной работой Росреестра и правительства Москвы. Они уточняют сведения о расположении недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения. Также на расширение перечня влияют результаты обследований, которые определяют вид фактического использования.

Она добавила, что торгово-офисная недвижимость, которая есть в перечне и относится к социально значимым или производственным сферам деятельности, имеет льготы по налогу на имущество. Это связано с тем, что у таких объектов доходность ниже, чем у коммерческой недвижимости.

По словам Багреевой, сумма налоговых льгот, которые были предоставлены бизнесу в 2024 году, составила примерно 92 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгордума в рамках заседания приняла поправки в сфере налогообложения, направленные на стимулирование отдельных отраслей городской экономики. В столице сохранили льготы для значимых социальных и инфраструктурных объектов.

Также будут внесены изменения в регулирование патентной системы налогообложения, в связи с которыми вводятся ограничения по площади аренды недвижимости до 600 квадратных метров.

