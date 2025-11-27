Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 10:21

Город

Правительство Москвы утвердило перечень недвижимости, облагаемой налогом от кадастра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило перечень нежилых объектов, налог на имущество по которым с 2026 года будет рассчитываться от кадастровой стоимости. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

В перечень на следующий год вошли 42 тысячи объектов офисной и торговой недвижимости, а также помещений и зданий бытового обслуживания и общепита. Их общая площадь составила 100 миллионов квадратных метров.

Багреева отметила, что критерии включения в перечень остались такими же, как раньше. А его расширение связано с выявлением зданий и помещений с осуществляющейся в них торгово-офисной деятельностью и с системной работой Росреестра и правительства Москвы. Они уточняют сведения о расположении недвижимости на земельных участках торгово-офисного назначения. Также на расширение перечня влияют результаты обследований, которые определяют вид фактического использования.

Она добавила, что торгово-офисная недвижимость, которая есть в перечне и относится к социально значимым или производственным сферам деятельности, имеет льготы по налогу на имущество. Это связано с тем, что у таких объектов доходность ниже, чем у коммерческой недвижимости.

По словам Багреевой, сумма налоговых льгот, которые были предоставлены бизнесу в 2024 году, составила примерно 92 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгордума в рамках заседания приняла поправки в сфере налогообложения, направленные на стимулирование отдельных отраслей городской экономики. В столице сохранили льготы для значимых социальных и инфраструктурных объектов.

Также будут внесены изменения в регулирование патентной системы налогообложения, в связи с которыми вводятся ограничения по площади аренды недвижимости до 600 квадратных метров.

Читайте также


городнедвижимость

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика