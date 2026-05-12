12 мая, 11:48

Технологии

В MAX появятся прямые эфиры и стримы в чатах и каналах

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Авторы на платформе МАХ этим летом получат возможность вести прямые эфиры и стримы непосредственно в своих чатах и каналах. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

"Помимо комментариев и историй, этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах: сейчас эта возможность реализована через интеграцию с "VK Видео", – сообщил он.

Также в мессенджере планируют запуск расширенной аналитики, настроек для каналов и инструментов для продвижения. Предполагается, что этот функционал будет введен осенью.

Также в мессенджер скоро добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика. Кроме того, как указал глава VK Владимир Кириенко, пользователи MAX скоро смогут смотреть короткие видео и делать покупки прямо в сервисе. По его словам, вдохновением для разработчиков послужил китайский TikTok.

