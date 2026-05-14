14 мая, 15:11

Город

Предпринимателей Москвы пригласили на конференцию "Маркетингмания: новые горизонты продаж"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) приглашает всех желающих на конференцию "Маркетингмания: новые горизонты продаж", которая состоится 29 мая в рамках VI Московской недели предпринимательства, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Например, директор по маркетингу, исследованиям и клиентскому опыту Анна Тупикина откроет сессию "Эффективный маркетинг: тренды и инструменты" – она расскажет, как изменилось потребительское поведение и как продвигать бизнес в 2026 году.

Старший эксперт по развитию рекламных продуктов телекоммуникационной компании Павел Каныгин поделится, как использовать ИИ в рекламе и оценивать его эффективность. Кроме того, основатель PR-агентства Роман Масленников объяснит, как придумывать креативные инфоповоды, попадать на телевидение и привлекать крупных блогеров.

О том, как создавать ИИ-агентов для продвижения, попадать в поле зрения нейросетей, отслеживать и анализировать тренды, расскажет исполнительный директор интернет-агентства Никита Прохоров, а тему современных технологий затронут руководитель маркетингового агентства Антон Богатушин. Он объяснит, как можно сократить расходы, внедрив в бизнес-процессы искусственный интеллект.

Эксперт по запуску и развитию фешен-бизнеса Антон Гуреев станет участником сессии "Инструменты продвижения и увеличения продаж", в ходе которой расскажет о правильном ведении эффективного диалога с клиентом. О примерах нестандартного маркетинга, таких как провокационные форматы и использование мемов в продвижении, расскажет бренд-стратег Вячеслав Филимонов.

Основатель диджитал-агентства Павел Багрянцев поделится информацией о роли бренда в росте продаж, а также объяснит, как выбрать площадку и ИИ-инструменты для развития бизнеса.

Кроме того, в программе ожидаются выступления, посвященные актуальным маркетинговым инструментам и стратегиям удержания клиентов.

Конференция состоится в бизнес-центре "Оружейный" по адресу Оружейный переулок, дом 41, 29 мая с 11:00 до 17:00. Участие бесплатное, однако нужно пройти регистрацию на портале МБМ.

Ранее проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита. Предпринимателям предоставят торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

