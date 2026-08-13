Российский вратарь Сафонов выиграл девятый трофей в составе французского ПСЖ

Французский ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА, переиграв английскую "Астон Виллу" со счетом 2:1 на стадионе в Зальцбурге 12 августа. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и сделал несколько очень важных спасений. О первом большом европейском матче нового сезона расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: AP/Darko Bandic

Первый большой матч нового европейского клубного сезона – победитель Лиги чемпионов ПСЖ против обладателя Лиги Европы "Астон Виллы". Парижане в прошлом футбольном году защитили звание лучшей команды континента, в то время как бирмингемцы принесли очередной титул второго по значимости турнира в копилку главного тренера Унаи Эмери. Для испанца эта победа в Лиге Европы стала уже пятой в карьере.

Его визави Луис Энрике этот турнир не выигрывал, зато Лигу чемпионов брал трижды. Плюс в его активе было два Суперкубка УЕФА, в то время как Эмери не сумел завоевать ни одного. Игра с ПСЖ стала для Унаи уже четвертой попыткой. При этом за последние 13 лет победитель Лиги Европы вообще брал Суперкубок всего единожды: это был мадридский "Атлетико" в матче с соседями из "Реала" в 2018-м.

При этом для российских болельщиков матч был интересен в том числе за счет фигуры Матвея Сафонова: несмотря на постоянные слухи вокруг желания ПСЖ купить нового вратаря и продать кого-то из уже имеющихся, именно россиянин вышел против "Астон Виллы" в стартовом составе.

В первой половине первого тайма у Сафонова работы было немного: парижане владели инициативой, в то время как англичане входили в финальную треть гораздо реже. Сломался защитный механизм у "Виллы" на 20-й минуте, когда мяч в штрафной получил вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, одним движением убравший соперника и шарахнувший в ближний угол под перекладину над перчаткой голкипера бирмингемцев Марко Бизота.

Однако во второй половине тайма стало ясно, что на 45 минут ПСЖ пока не хватает: не стоит забывать, что это лишь первый большой матч после предсезонки, и далеко не все игроки на данный момент пребывают в лучших кондициях. У "Виллы" начала работать связка Джон Макгинн – Брайан Маджо. И если шотландец знаком болельщикам довольно давно, то вот фактурный 193-сантиметровый 17-летний англо-люксембургский нападающий широкой публике был практически неизвестен.

Форвард, напоминающий Ромелу Лукаку образца начала карьеры, регулярно замыкал подачи Макгинна, однако точности юноше до поры не хватало. Причем иногда в простейших ситуациях: в одном из эпизодов он не расстрелял ворота Сафонова с пары метров, ударив головой в небеса. При этом в самой концовке он все же забил, причем из куда более сложного положения: Макгинн вырезал диагональ на дальнюю штангу, Маджо продавил центрального защитника ПСЖ Вильяна Пачо и подставил левую ногу под мяч. Сфера полетела в верхний край сетки, без шансов для российского вратаря – 1:1. Теперь Маджо – самый молодой автор гола в истории Суперкубка УЕФА.

Причем до гола Пачо проиграл 17-летнему парню еще один эпизод, и тут Маджо бил в ближний уже низом – Сафонова спасла штанга. Во втором тайме Матвей уже нередко вступал в игру сам: российский голкипер сделал сразу несколько ключевых сейвов, тем самым оставив ПСЖ в игре в трудную минуту.



Фото: AP/TASS/Darko Vojinovic

Парижане тоже не отсиживались в обороне, но в плане остроты моментов англичанам уступали. Зато сумели реализовать едва ли не единственный стоящий шанс: на 61-й минуте Усман Дембеле закинул мяч на правый фланг на Дезире Дуэ, который затем сместился в центр и точно пробил в дальний угол. Без просмотра VAR не обошлось, так как француз, как показалось, очутился в офсайде. Но на повторе стало ясно: линию не выдержал защитник "Виллы" Мэтти Кэш, из-за чего гол Дуэ оказался легитимным – 2:1.

Этот мяч в итоге и стал победным: Унаи Эмери проиграл очередной Суперкубок в своей карьере. Зато Матвей Сафонов в составе ПСЖ взял уже второй такой трофей подряд, причем в отличие от прошлого раза, он стал непосредственным участником событий. Годом ранее Матвей в матче за Суперкубок остался в запасе, и отвоевывал место в основе у купленного за 40 миллионов евро Люки Шевалье по ходу сезона. Более того, для Сафонова это уже девятый трофей в составе парижан: по сути, в футболке французского клуба он уже выиграл все, что можно.

Стоит отметить и Луиса Энрике: великий испанец принес ПСЖ уже 13-й трофей и явно не готов на этом останавливаться.





Луис Энрике главный тренер ПСЖ Следующая наша цель – выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. Мы должны сохранять амбиции и верить в свои силы. Это будет очень сложно, но мы не хотим расслабляться и настроены решительно.

Более того, 14-й титул Луис Энрике может завоевать уже 16 августа, если ПСЖ справится с "Лансом" в битве за Суперкубок Франции. Парижане входят в новый сезон с прекрасным настроением и, хочется верить, что для Сафонова он станет первым в качестве безоговорочного игрока стартового состава. Тем более, что против "Астон Виллы" он в очередной раз доказал свою надежность на последнем рубеже.

