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06 октября, 07:45

Политика

В Госдуме внесли законопроект о прогрессивном материнском капитале

В Госдуме внесли законопроект о прогрессивном материнском капитале

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В Госдуме внесли законопроект о прогрессивной шкале материнского капитала. Авторы инициативы предлагают дополнительно выделять 1,86 миллиона рублей на третьего ребенка, даже если семья уже воспользовалась маткапиталом после рождения первых детей.

Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование пенсионных накоплений. Авторы также предлагают разрешить тратить маткапитал на автомобиль отечественного производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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