Движение ХАМАС призвало посредников заставить Израиль освободить палестинских заключенных

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ХАМАС призвало посредников заставить Израиль освободить палестинских заключенных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя движения Иззата ар-Ришка.

"ХАМАС решительно осуждает решение Израиля отложить освобождение палестинских заключенных – этот шаг в очередной раз демонстрирует нежелание другой стороны выполнять условия соглашения", – передает ТАСС его слова.

Он отметил, что палестинских заключенных должны были отпустить еще в субботу, 22 февраля.

Между тем Израиль заявил, что не выпустит палестинцев из тюрем, пока ХАМАС не отменит церемонии в Газе.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 19 января. 15 февраля палестинские радикалы передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста нескольких заложников, включая россиянина Александра Труфанова. В МИД РФ выразили признательность палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в разрешении ситуации с российским заложником.

