Al Arabiya: главы МИД пяти стран обсуждают с США план реконструкции сектора Газа

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Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Египта обсуждают со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом план восстановления сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что участники переговоров также обсуждают создание комитета по управлению анклавом. По данным телеканала, на встрече также присутствует секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх.

Ранее страны – члены Лиги арабских государств (ЛАГ) выразили готовность немедленно начать сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа для возобновления переговоров по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта.

До этого армия Израиля заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и перекрыла все контрольно-пропускные пункты из-за отказа ХАМАС принять предложенный США план временного перемирия в секторе Газа, по которому режим прекращения огня в анклаве будет продлен на периоды Рамадана и Песаха.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ХАМАС последствиями, если движение не согласится на данную схему.