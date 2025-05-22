EFE: убийца Портнова выстрелил как минимум девять раз

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Убийца экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова выстрелил как минимум девять раз. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

По информации СМИ, правоохранители обнаружили девять гильз на месте происшествия.

Отмечается, что сейчас национальная полиция Испании ищет трех вероятных участников нападения. Полицейские в том числе анализируют видео с камер наблюдения в районе инцидента.

При этом мотив преступления пока неизвестен. Судья, который ведет данное дело, объявил материалы по нему закрытыми.

О том, что Портнова застрелили недалеко от Мадрида, сообщили в местной полиции 21 мая. Тело 52-летнего мужчины было найдено возле Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон.

По информации СМИ, экс-советник бывшего президента Украины получил огнестрельные ранения в грудь и голову. Напавшему удалось скрыться с места.

Журналисты также указали, что Портнов находился в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Его обвиняли в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны, нарушении законодательства о гражданстве.

