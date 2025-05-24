Главный тренер "Атлетико" Симеоне и его жена стали свидетелями убийства Портнова

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Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне и его супруга Карла Перейра оказались свидетелями убийства бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщает газета El Espanol.

"Да, мы были там (на месте происшествия. – Прим. ред.). Это очень деликатный вопрос, и я стараюсь относиться к этой теме с большим уважением", – рассказала Перейра на церемонии MF Talent and Innovation Awards.

По ее словам, сейчас необходимо проявить уважение к пострадавшим семьям.

О том, что Портнова застрелили недалеко от Мадрида, сообщили в местной полиции 21 мая. Тело 52-летнего мужчины было найдено возле Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон. По информации СМИ, экс-советник бывшего президента Украины получил огнестрельные ранения в грудь и голову.

Национальная полиция Испании начала поиск трех вероятных участников нападения. Мотив преступления пока неизвестен. Судья, который ведет данное дело, объявил материалы по нему закрытыми.

Журналисты указывали, что Портнов находился в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Его обвиняли в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны, нарушении законодательства о гражданстве.