Суд на Урале арестовал второго фигуранта дела об избиении ученого Зезина

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал второго обвиняемого по делу об избиении ученого Никиты Зезина, который умер спустя несколько дней после конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", – сказал судья.

Сам фигурант рассказал, что приехал на место конфликта, чтобы забрать своего ребенка, которого якобы похитили. Мужчина добавил, что во время инцидента лишь толкнул мужчину в плечо, так как был в состоянии аффекта.

"Дети мне пояснили все как один, что этот человек подходил к ним с палкой", – сказал обвиняемый.

Инцидент начался с того, что Зезин вместе со своим заместителем остановили детей на квадроциклах, которые ездили по опытным полям. Мужчины довезли их до института, чтобы передать родителям. После этого к заведению подъехали люди, включая отца одного из детей, которые начали вести себя агрессивно и избили ученых.

Зезин спустя несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Одного из участников инцидента задержали, ему предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали. Затем был задержан и второй фигурант, ему предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц.

