24 мая, 17:33

Транспорт

Москвичей предупредили о возможных ограничениях на станциях метро в районе "Лужников"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в воскресенье, 24 мая, могут ввести ситуативные ограничения на вход и выход на станциях метро возле стадиона "Лужники". Об этом сообщает столичный Дептранс.

Ограничения связаны с проведением суперфинала Кубка России по футболу сезона 2025/2026, который пройдет на стадионе "Лужники".

В дептрансе рекомендовали пассажирам заранее пополнить карту "Тройка" перед поездкой, чтобы избежать очередей после окончания матча.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов МЦК сократят 24 мая из-за футбольного матча. В этот день до 22:00 интервал движения "Ласточек" составит всего 4 минуты. Это связано с тем, что одноименная станция МЦК находится рядом со стадионом "Лужники".

В суперфинале турнира "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Игра начнется в 18:00.

