Актер Александр Збруев рассказал, что вернулся на сцену "Ленкома"

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Народный артист РСФСР Александр Збруев после выписки из больницы вернулся на сцену Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Об этом он рассказал ТАСС.

Актер отметил, что сейчас репетирует роль в постановке худрука театра Владимира Панкова "Репетиция оркестра", в которой принимают участие 80 артистов. На сцену он пообещал выйти 12 или 13 декабря и заявил, что ему "есть что сказать".

Збруева доставили в центр НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Это произошло после того, как ему стало плохо перед игрой в спектакле "Вишневый сад". Артист объяснил, что перед выходом на сцену у него поднялось давление.

Из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Збруева перевели в другое медицинское учреждение. Президент Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, что оно специализируется на профиле заболевания, ставшего причиной госпитализации. Лечение помогло, о чем также сообщил президент "Ленкома".

24 октября артиста выписали из больницы. По словам Варшавера, Збруев вышел "в очень хорошем состоянии".

