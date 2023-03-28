РКН может заблокировать ресурсы, транслирующие "Евровидение", за ЛГБТ-пропаганду

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Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, которые будут транслировать "Евровидение" в этом году, за пропаганду ЛГБТ, если она будет замечена во время проведения конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Российское законодательство запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и в интернете. <...> За распространение подобных материалов закон предусматривает ограничение доступа к информационным ресурсам, а также административную ответственность по статье 6.21 КоАП РФ", – заявили в пресс-службе.

"Евровидение-2023" пройдет в мае в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подготовил проект приказа, регламентирующего, какую именно информацию можно отнести к пропаганде нетрадиционных отношений, смены полы и педофилии. Он может вступить в силу осенью 2023 года. В документе содержится семь положений, которые позволяют отнести информацию к пропаганде ЛГБТ и других нетрадиционных ценностей.

До этого фаворита "Евровидения-2023", шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Мики Ньютон. Отмечалось, что схожесть композиций обнаружили пользователи и представили разбор песен на YouTube-канале Uni Dash Corn. В сообщении отмечено, что было найдено сходство песни Tattoo Loreen с треком украинской артистки "В плену" 2005 года.



ЕВС окончательно решил не проводить "Евровидение-2023" на Украине

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