Зеленскому не разрешили выступить с видеообращением в финале "Евровидения"

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Вещательная корпорация BBC и прочие международные вещатели отказались предоставлять возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением на музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом пишет The Times.

Сообщается, что во время своего видеообращения украинский лидер должен был призвать продолжать поддержку его страны.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, которые будут транслировать "Евровидение" в этом году, за пропаганду ЛГБТ, если она будет замечена во время проведения конкурса.

Депутат Госудмы Сергей Колунов выступил с предложением о создании аналога "Евровидения" в России. Парламентарий добавил, что на новом фестивале музыканты должны исполнять песни только на русском языке.

В ГД предложили создать российский аналог конкурса "Евровидение"