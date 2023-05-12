Захарова высмеяла отказ Зеленскому выступить на "Евровидении"

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ международных вещателей дать выступить президенту Украины Владимиру Зеленскому с видеообращением в финале конкурса "Евровидение".

"А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что вещательная корпорация BBC и прочие международные вещатели отклонили просьбу Зеленского выступить с видеообращением в финале "Евровидения".

До этого стало известно, что Роскомнадзор может заблокировать ресурсы, транслирующие "Евровидение" в 2023 году, за пропаганду ЛГБТ, если она будет замечена во время проведения конкурса.

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