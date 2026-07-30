Психолог Кардиакос объяснила, почему не стоит искать мужа на Патриках

В Сети поднялась новая волна обсуждений Патриарших прудов как места, где можно встретить перспективного мужчину. Однако теперь там якобы собираются русские эмигрантки, некогда уехавшие за границу в мечтах о богатом партнере. Чем могут увенчаться такие поиски и возможно ли построить искренние отношения в подобной ситуации, разбиралась Москва 24.

Свое – лучше?

В интернете обсуждают новый тренд: столичные Патриаршие пруды, традиционно известные как место встречи обеспеченных мужчин, а также женщин, ищущих щедрых покровителей, сменили свою аудиторию. Раньше сюда съезжались девушки из российских регионов, но, поняв, что конкуренция слишком высока, они переориентировались на другие локации, отмечают пользователи Сети.

Теперь же на Малой Бронной якобы можно встретить русскоязычных эмигранток из Европы, Израиля, Канады и других стран. За границей они столкнулись с совершенно иной моделью отношений: счета в ресторанах делятся пополам, больших подарков нет, поэтому девушки стали возвращаться в столицу в поисках щедрых партнеров.

Однако, как рассказала Москве 24 клинический психолог и нейропсихолог Татьяна Маремпольская, приходя на такой "рынок" отношений, люди выбирают самое лучшее за свои деньги. В основном это одноразовая "дофаминовая история", отметила эксперт.





Татьяна Маремпольская клинический психолог и нейропсихолог Лучший подход при построении отношений – это начинать общение с дружбы. В таком случае людей объединяют общие взгляды, есть духовно-личностная близость, общие интересы и увлечения.

Когда партнерство построено на дружбе, оно более долгосрочное, а сексуальный интерес проявляется через ухаживания: парень предлагает помочь, что-то поднести. Мужчина "вызревает" в этом, у него формируются глубокие чувства. Если же пропустить этот этап и сразу приступить к сексу, глубины не сформируется, предупредила Маремпольская.

Заключить "контракт"

Когда деньги стоят выше человека, отношения строятся по логике контракта: пока есть выгода, союз держится, подчеркнула в разговоре с Московой 24 семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Анастасия Кардиакос.

Однако, как только женская красота уходит или начинаются финансовые трудности у мужчины (то, на чем строился обмен), сразу растет раздражение, дистанция и разочарование. Психологически это приводит к созависимости, борьбе за контроль, обесцениванию партнера и ощущению пустоты даже при внешнем благополучии, отметила эксперт.

Она добавила, что иногда такие пары сохраняются надолго, но цена за это бывает высокой: холод, недоверие, скрытая обида и жизнь просто "рядом". Самый частый сценарий неудачи здесь – когда женщина сначала покупает обещание комфорта, а потом обнаруживает, что вместе с ним получила эмоциональную бедность, жесткий контроль и постоянную необходимость "заслуживать" хорошее отношение.



Анастасия Кардиакос семейный психолог-психотерапевт, клинический психолог Что касается именно русских мужчин, то здесь речь не только про то, что они нравятся больше или менталитет ближе, а про клише: мужчина якобы гарантированно обеспечивает женщину. Поэтому она идет туда, где не нужно озвучивать роли в отношениях. Однако во взаимодействии "по бартеру" как раз случайностью становятся глубокие и теплые отношения.

Эксперт напомнила, что общение по типу "ты мне – я тебе" не подразумевает эмоциональной близости, разговоров, чуткости, эмпатии.

"Более того, большинство мужчин, которые добились успеха – высокого поста, больших денег, часто нарциссичны. Для них важно, чтобы женщина соответствовала, умела угождать и быть "как надо", – предупредила психолог.

Также стоит помнить: когда женщина некоторое время побыла в изобилии, у нее просыпаются внутренние личностные потребности. Ей уже не нужна материальная компенсация – лишь бы заплатить за квартиру, машину. Она чувствует себя устойчивее, и у нее появляются новые потребности: проводить время вместе, отдыхать, получать не приказы, а предложения. И здесь, после выхода из "дефицита", наступает самая грустная картина без эмоциональной близости, заключила эксперт.